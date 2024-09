Jeremy Allen White vai ser Bruce Springsteen numa 'biopic' sobre a vida do cantor, que começará a ser rodada em breve.

No domingo, 15 de setembro, o ator falou sobre o projeto numa conferência de imprensa nos Emmy Awards.

"Estou muito entusiasmado para começar isto", revelou, depois de ter ganho o Emmy de Melhor Ator Principal numa Série de Comédia, com o seu papel em 'The Bear'.

"Vamos começar brevemente", referiu, acrescentando que tem uma "equipa muito bonita de pessoas a ajudar", além da orientação de Springsteen.

"O Bruce tem sido muito amável e prestável", disse ainda Jeremy Allen White, que explicou ter também o apoio de Jon Landau, manager do cantor.

O filme 'Deliver Me from Nowhere' será baseado no livro homónimo de não-ficção do autor Warren Zanes, que retrata o ícone do rock durante a criação do álbum 'Nebraska', de 1982.