Bruce Springsteen falou sobre a 'biopic' que está a ser feita sobre a sua criação do álbum 'Nebraska', em 1982.

Jeremy Allen White foi o ator escolhido para interpretar o 'Boss' no grande ecrã.

"Vi o guião e falei com o realizador. Será uma história interessante… e o guião é óptimo. Sinto-me bem em relação a todo o projeto", disse o cantor à Rolling Stone.

'Deliver Me From Nowhere' conta ainda com Jeremy Strong no papel de Jon Landau, manager de Springsteen.

