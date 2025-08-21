O tempo das vindimas marca o calendário vínico da Península de Setúbal. Para assinalar a época, vários produtores prepararam programas dirigidos a famílias, grupos e casais, que combinam vinho, gastronomia e cultura local.

Neste sentido, a Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (CVRPS) reuniu algumas das propostas disponíveis no presente ano.

Adegas de Portas Abertas: visitas gratuitas, mediante reserva, com prova de vinho em diferentes datas e locais: 6 de setembro na Casa Agrícola Horácio Simões, 27 de setembro na Casa Dupó, 3 de outubro na Quinta do Brejinho da Costa e 4 de outubro na Bacalhôa – Vinhos de Portugal.

Dia de Vindima com o Enólogo: na Fernão Pó Adega, a 19 de setembro (9h30), a experiência inclui vindima, pisa, visita técnica, prova guiada e almoço com produtos regionais. Preços entre 15€ e 35€, com opção de pack família (94€).

Pisa a Pé na Adega: na Casa Agrícola Horácio Simões, a 20 de setembro, às 11h30, com visita, pisa tradicional e almoço. Preços entre 12,50€ e 25€.

Vindima na Adega de Palmela: todas as quartas-feiras de setembro (3, 10, 17 e 24), experiências com apanha da uva, pisa, piquenique e “kit vindima”. Os visitantes contam com três formatos disponíveis: meio-dia (45€), dia completo com almoço na cave de barricas (90€) e programa com alojamento (135€ duplo ou 180€ individual).

Festa das Vindimas de Palmela: decorre de 4 a 9 de setembro de 2025, com eleição da Rainha das Vindimas, cortejos, pisa da uva, bênção do primeiro mosto, missa e manifestações folclóricas. Inclui ainda concertos de Virgul, David Antunes, Luís Represas e Áurea, bem como DJs, filarmónicas e espetáculos. Paralelamente, realizam-se mercado de vinhos, showcookings, provas desportivas, largadas de touros e encontro concelhio de folclore.