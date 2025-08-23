A família de um maiores ícones do rock Jon Bon Jovi acaba de crescer. Aos 63 anos, o artista foi avô pela primeira vez depois de o filho Jake e a nora Millie terem adotado uma menina.

Jon Bon Jovi vive uma nova fase. Depois da paternidade, sendo pai de quatro filhos, o cantor estreou-se como avô. O filho Jake Bongiovi, de 23 anos, e a nora Millie Bobby Brown, de 21, anunciaram na quinta-feira, dia 21 de agosto, que foram pais pela primeira vez ao terem adotado uma menina. A notícia foi confirmada por ambos através de uma publicação que foi feita no Instagram. "Neste verão, recebemos a nossa doce menina através da adoção", escreveram, destacando depois que agora são uma família de três. Além disso, pediram "paz e privacidade" neste novo capítulo, que não os podia deixar mais "entusiasmados" e felizes.

Jake é o segundo de quatro filhos de Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi. O músico de a companheira são também pais de Stephanie, de 32 anos, Jesse, de 30, e Romeo, de 21.

Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi começaram a namorar no ensino secundário. Após nove anos de romance, o casal 'fugiu' para Las Vegas, em 1989. Foram pais pela primeira vez, de Stephanie, em 1993, depois nasceu Jesse passados dois anos. Deram as boas-vindas a Jake em 2002 e Romeo, o mais novo, nasceu em 2004.

Numa entrevista à People em 2020, Jon Bon Jovi partilhou que o segredo de um casamento bem-sucedido e duradouro é "gostarem realmente um do outro" e "quererem sair".

Já Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown trocaram os votos numa cerimónia privada em maio de 2024, um ano depois de terem anunciado que estavam noivos. E não faltou o apoio de Jon Bon Jovi.

Em março de 2025, meses antes de revelar que tinha adotado uma menina, a atriz de 'Stranger Things' já tinha manifestado o desejo antigo de ser mãe.

"Eu queria ser mãe, e ser como a minha mãe foi para mim", contou no podcast 'Smartless'. Na altura, revelou também que o companheiro só queria começar a construir uma família depois de se casarem.

"E o que eu queria mesmo era uma família. Uma grande família. Sou uma de quatro. Ele também é um de quatro filhos", acrescentou. "A minha mãe teve o primeiro filho aos 21 anos, e meu pai aos 19. E isto é uma coisa minha mesmo antes de conhecer o Jake", partilhou ainda. E agora a família cresceu.

