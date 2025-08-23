José Boavida teria completado 61 anos de vida este sábado, dia 23 de agosto. O ator morreu inesperadamente no dia 26 de janeiro de 2016, depois de ter sofrido uma "paragem cardiorrespiratória".

O artista, recorde-se, foi internado de urgência no Hospital Amadora-Sintra após ter caído no chão inanimado junto do seu carro, em Queluz, no início de janeiro de 2016.

Na altura, quando foi internado, especulou-se que podia ser um AVC. No entanto, o irmão Gabriel Boavida informou: "O Zé não sofreu nenhum AVC, nem enfarte, mas sim uma paragem cardiorrespiratória."

Enquanto ainda estava no hospital a lutar pela vida, a família emitiu um comunicado a agradecer aos profissionais de saúde que prestaram os primeiros socorros.

"A Família José Boavida vem por este meio agradecer toda dedicação, esforço e empenho dos 'profissionais' de Socorro dos Bombeiros Voluntários de Queluz bem como aos profissionais do INEM que prestaram socorro ao José António Boavida no fatídico dia oito do corrente mês. Que desempenharam as suas funções exemplar e escrupulosamente", disseram.

"[...] A todos eles e em particular os que lutaram incansavelmente pela vida do José António o nosso reconhecimento e agradecimento. [...] Queremos também deixar um louvor e agradecimento público ao serviço UCIP (Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes) que desde o primeiro dia tem sido um exemplo de excelência daquilo que é competência médica, quer na componente clínica quer na componente, não menos importante, de humanismo para com o doente e aos seus familiares", acrescentaram na época.

Dias depois, o agente do ator, Paulo Araújo, informou que José não resistiu às sequelas da paragem cardiorrespiratória e morreu no dia 26 de janeiro.