Os princípios da alimentação saudável. Perguntámos à nutricionista e tivemos a resposta

As leguminosas são excelentes fontes de hidratos de carbono, proteína, sendo ainda muito ricas em fibra, vitaminas e minerais. Podem ser consumidas como acompanhamento ou como alternativa à carne e ao peixe. São dos melhores alimentos para controlar o apetite e a glicemia, podendo até ser ingeridas como snacks às refeições intermédias.

5 – Nunca esquecer os hortícolas

Os produtos hortícolas são essenciais na nossa alimentação. Devem estar presentes em quantidade abundante nas refeições principais, podendo também ser ingerido nas refeições intermédias. São fonte de fibra, água, vitaminas e minerais, contribuindo para a saciedade, controlo do peso e bem-estar geral.

6 – Gerir as exceções

As exceções como bolos, sobremesas, enchidos, alimentos processados e produtos afins, devem ser levadas à letra - exceções. Se as consumimos com frequência, vão tomar o lugar dos alimentos antes referidos e perverter todas as regras básicas.

Consumidos com frequência contribuem para o consumo excessivo de açúcar, gordura e sal, contribuem para o desenvolvimento de doenças crónicas e para o aumento do peso.