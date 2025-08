Logo após a notícia da morte de Jorge Costa se ter tornado pública, Vanessa Oliveira e José Carlos Malato prestaram uma homenagem ao antigo jogador do FC Porto em direto na RTP.

Portugal está de luto pela morte de Jorge Costa, esta terça-feira, dia 5 de agosto. A notícia inesperada levou a uma reação dos apresentadores da RTP1 Vanessa Oliveira e José Carlos Malato. Logo a abrir a emissão do 'Especial Volta 2025', os apresentadores prestaram uma homenagem ao antigo jogador de futebol. "Não queríamos deixar passar a última notícia que saiu há pouco, a notícia da morte de Jorge Costa, antigo jogador do FC Porto e diretor do FC Porto - uma das glórias do Porto", começou por dizer Vanessa Oliveira. "Foi campeão europeu, tinha 53 anos. Ao que parece, foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Ficará para sempre ligado ao futebol português e ao desporto português, e ficará para sempre nos nossos corações. Um abraço e os nossos sentimentos a toda a família e à família portista", acrescentou depois José Carlos Malato.

Jorge Costa foi levado de urgência para o hospital - em estado muito grave - quando estava no centro de treinos dos dragões, no Olival, no início da tarde desta terça-feira, dia 5 de agosto.

Segundo informações da SIC, o antigo internacional português sentiu-se mal e sofreu uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido assistido, ainda no local, com recurso a um desfibrilhador, antes de ter sido transportado, de emergência, para o Hospital de São João, em Paranhos, no Porto, confirmou o Notícias ao Minuto.

O ex-futebolista do FC Porto já tinha sofrido um enfarte em maio de 2022. Na altura, Jorge Costa foi levado para o hospital e submetido a um cateterismo.