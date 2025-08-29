Luís Filipe Borges e Sara Almeida Santos estão divorciados depois de sete anos de casamento e dez de relação. O agora ex-casal tem dois filhos em comum, Tomé, de quatro anos e Fausto, de dois.

A notícia tinha sido confirmada pelo humorista à 'TV7 Dias' e pouco depois a copywriter fez uma partilha no Instagram onde dá a entender que a relação passou por uma fase mais complicada antes da decisão.

"Há um ano pedi o divórcio. Levei demasiado tempo. Ficava, dizia a mim mesma, por eles. Mas um dia o corpo soube antes da boca: não podia mais ficar. Não era esse o exemplo. Não era isso o amor. Saí. Por eles. Quero que cresçam a saber que amar é cuidar. É estar. É respeitar. Quero que sejam homens de silêncio bonito, de palavras limpas".

De seguida, Sara Almeida Santos revela que já tem finalmente um espaço para viver com os filhos e para recomeçar uma nova vida.

"Um ano depois: nova casa. A paz mora connosco. E a verdade é que a transição foi serena, já fazia tudo com eles, só faltava o lugar certo para chamar de nosso", concluiu a ex-companheira de Luís Filipe Borges.

A história de amor de Luís Filipe Borges e Sara Almeida Santos

O casal, que tem uma diferença de idades de 12 anos, casou a 29 de setembro de 2018.

Numa entrevista ao Fama ao Minuto, em 2021, o humorista confessou o que o fez apaixonar por Sara.

"A inteligência, sentido de humor e o caráter. É uma mulher que já passou por momentos difíceis na vida e tem uma resiliência extraordinária ao ponto de ser inspiradora mesmo. Lembro-me de pensar: 'Caramba, isto é o pacote completo', confessou.

Luís Filipe Borges contou ainda a história de como os dois se conheceram.

"A primeira vez que a Sara me viu foi num espetáculo do Eduardo Madeira em que eu era convidado. Nessa noite tinha uma mensagem no Facebook muito bem escrita desta miúda que dizia: 'Eu não te conhecia, fui ver e ri-me imenso. Fez-me muito bem, queria-te agradecer'."

De seguida o humorista convidou-a para regressar a outro espetáculo mas Sara foi viver para a Suíça. Meses depois voltou a Portugal e os dois estiveram juntos.

"Conversámos pela primeira vez, no dia a seguir fomos sair e já não nos largámos. Fizemos tudo ao contrário do que é normal, começámos a viver juntos muito rapidamente, quando ainda faltava conhecer imensa coisa um do outro, mas felizmente tem corrido bem", revelou o humorista.