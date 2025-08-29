George e Amal Clooney marcaram presença na 'red carpet' do Festival de Cinema de Veneza na passada noite de quinta-feira, 28 de agosto, para a estreia do filme do ator 'Jay Kelly'. O casal mostrou cumplicidade enquanto eram fotografados.

George e Amal Clooney desfilaram na 'red carpet' do Festival de Cinema de Veneza na passada noite de quinta-feira, 29 de agosto, para a estreia do filme do ator 'Jay Kelly'. O casal mostrou-se unido, apaixonado e divertido enquanto se deixavam fotografar pelos inúmeros profissionais presentes no local. Amal, de 47 anos, usou um vestido curto vintage da marca Jean-Louis Scherrer fúcsia e com uma cauda esvoançante. Nos pés, a advogada optou por umas sandálias douradas da marca Aquazzura, que combinaram com uma clutch do mesmo tom. O cabelo foi solto com algumas ondas. Já o ator, de 64 anos, manteve a sua elegância ao pisar a passadeira vermelha. George escolheu um clássico smoking preto, camisa branca e um laço também preto. Veja as imagens em detalhe na nossa galeria. Recorde-se que neste mesmo dia, George Clooney teve que cancelar a sua participação na conferência de imprensa do seu filme. O seu assessor confirmou à revista People que o artista estava com sinusite. "Infelizmente, o George está com sinusite e, por ordem médica, teve que reduzir as suas atividades hoje", revelou. O filme 'Jay Kelly' é realizado por Noah Baumbach e conta com a participação de Adam Sandler e Laura Dern.

A história de amor de George e Amal Clooney

O casal conheceu-se em 2013 na casa do ator. Numa entrevista a David Letterman, em 2018, o artista falou sobre a curiosa história.

"Um amigo dos dois disse-me: 'Vou à tua casa. Posso levar uma amiga minha?' E eu disse-lhe 'Claro!' Depois recebo uma chamada da minha assessora a dizer-me 'Conheci a mulher que vai à tua casa e vais casar-te com ela'".

No jantar conversaram a noite toda e ele pediu-lhe o email para Amal lhe mandar umas fotos que tinha tirado. Começaram a conversar através do correio eletrónico e assim surgiu o romance.

No ano a seguir, a 27 de setembro de 2014, subiram ao altar em Veneza. Em 2017 foram pais dos gémeos Ella e Alexander Clooney.

Em 2022, a advogada deu uma entrevista à revista Time onde falou sobre o casamento com o artista.

"O casamento tem sido maravilhoso. Tenho no meu marido um parceiro que é incrivelmente inspirador e solidário, e temos uma casa cheia de amor e risos", referiu.

Já sobre a maternidade, Amal confessou: "É uma alegria além de qualquer coisa que eu jamais poderia ter imaginado. Sinto-me tão sortuda por ter encontrado um grande amor em minha vida e por ser mãe – é assim que consigo meu equilíbrio", confessou.