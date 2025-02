Fanny Rodrigues e Jorge Frade estão novamente separados? A apresentadora de 'Somos Portugal' fez uma partilha enigmática na rede social Instagram que levantou o rumor e nos leva a crer que esta poderá ser a 'Fofoca da Semana'.

"My Valentine. Eu própria. Mais do que nunca. Eu. Por mim", escreveu esta sexta-feira, 14 de fevereiro, como forma de assinalar o Dia dos Namorados.

Fanny e Jorge Frade vivem uma relação marcada por vários altos e baixos. O casal já esteve separado e voltou a reconciliar-se algumas vezes.

Atualmente, a ex-concorrente do 'Secret Story' está afastada do pequeno ecrã desde o fim do programa 'Somos Portugal'. Por esse motivo, pouco ou nada se sabe sobre a sua vida amorosa.

Fanny optou por eliminar diversas publicações na sua conta oficial de Instagram, entre elas as fotografias em que surgia ao lado do repórter de imagem.

O casal assumiu a relação publicamente há cerca de dois anos, meses depois de a comunicadora ter terminado o namoro de longa data com João Almeida - pai do seu único filho, Diego.

Eis abaixo a imagem que deu origem à 'Fofoca da Semana':



© Reprodução Instagram - Fanny Rodrigues