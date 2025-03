Terminado o namoro com Jorge Frade, Fanny Rodrigues está solteira, a aprender a focar-se mais nela e, ao que parece, mais próxima do pai do filho.

Recentemente, a apresentadora de 'Somos Portugal' fez uma publicação no Instagram na qual promove o negócio de João Pedro.

"São dois estarolas. Que fazem lives. Divertidas. E que ajudam muitas vezes os 'de fora'", declarou ao publicitar o projeto do 'ex'.

Fanny e João Pedro Almeida tiveram uma longa relação da qual nasceu Diego, filho de ambos. O casal separou-se em 2022.



© Reprodução Instagram - Fanny Rodrigues

