Esta sexta-feira, 3 de janeiro, a página de Instagram de Fanny Rodrigues desapareceu, acreditando-se que a apresentadora a terá desativado.

Isto aconteceu após Catarina Miranda, ex-'Big Brother', ter feito alguns comentários sobre Fanny num programa de televisão, na quinta-feira, 2 de janeiro.

No dito formato, Miranda falou da sua relação com a apresentadora do 'Somos Portugal' e revelou que Fanny terá feito várias cenas de ciúmes relativamente ao namorado, Jorge Frade, com quem mantém uma relação há dois anos.

© Instagram

Recorde-se que o relacionamento de Fanny e Jorge tem sido marcado por alguns altos e baixos, sendo que já se separaram algumas vezes. A também ex-concorrente de 'Secret Story 2' tem um filho, Diego, fruto da relação de oito anos com João Almeida, que terminou em 2022.

