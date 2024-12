Fanny Rodrigues foi uma das convidadas de Júlia Pinheiro na tarde desta quinta-feira, 12 de dezembro. A apresentadora do 'Somos Portugal' falou das redes sociais e de como é afetada pelos comentários negativos que todos os dias lhe são dirigidos.

"As pessoas parecem que estão completamente doentes naquele mundo virtual", desabafou.

"Acho que não faz parte do jogo destruir gratuitamente as pessoas só porque nos entram pela casa adentro. Antigamente não me magoava assim tanto, recentemente começou a doer-me mais", confessou.

Ao ouvir a convidada, Júlia decidiu dar um conselho: "Apresentei seis ou sete reality shows, nessa altura as redes sociais não estavam tão acesas. Como sou profissional de televisão há muitos anos e sei que quem nos está a ver lá em casa tem uma opinião - essa opinião é nos dada todos os dias quando vemos as audiências, não as redes sociais.

Estou a dizer-te isto porque acho que és uma miúda fantástica, tens feito uma aprendizagem extraordinária daquilo que eram uma série de fragilidades, agarraste as tuas oportunidades. Não te deixes magoar. O que te valida é de cada vez que uma televisão te convida para estares, ou para uma entrevista, ou um programa ou um pequeno segmento".

"É aí que tens de buscar a tua força. É o teu negócio. As pessoas nas redes sociais não te pagam as contas", completou.

Ao ouvir estas palavras, Fanny não conteve as lágrimas: "O meu caminho não foi nada fácil. Acho que é essa a maturidade que ainda tenho de ganhar, não ler tudo".