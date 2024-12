Fanny Rodrigues foi uma das convidadas do programa 'Júlia', da passada quinta-feira, 12 de dezembro.

A apresentadora acabou por revelar que está a passar por uma depressão e, em lágrimas, contou o que a levou a este estado.

"A minha irmã perde os gémeos e eu tive ali a fazer de âncora [...] Passei por várias coisas... A separação [do pai do filho], depois perdemos a minha avó... E lá está, se eu tenho pedido ajuda mais cedo não me tinha fragilizado tanto [...] Estou bem dentro do meu bem. Estou triste porque o meu programa de sonho terminou, não posso dizer que estou feliz. Era muito feliz ao domingo, mas estou habituada a cair e a levantar", confessou Fanny.

No que diz respeito à sua relação com Jorge Frade, a apresentadora revelou que o "amor vai bem".

Leia Também: "Não te deixes magoar." Fanny em lágrimas após conselho de Júlia Pinheiro