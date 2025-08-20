A atriz Aubrey Plaza, de 41 anos, marcou presença no podcast 'Good Hang', apresentado pela sua amiga e atriz Amy Poehler.

Na entrevista, que durou mais de uma hora, Aubrey acaba por falar no processo de luto pelo marido Jeff Baena, que morreu a 3 de janeiro deste ano vítima de uma depressão.

"Tiveste um ano ano terrível, terrível, trágico. Perdeste o teu marido [...] Como te sentes hoje?", questionou a apresentadora.

"Neste exato momento, sinto-me feliz por estar aqui contigo. No geral, estou aqui e a 'funcionar'. Sinto-me muito grata por conseguir continuar. Acho que estou bem, mas é uma luta diária, obviamente", revelou a atriz da série 'The White Lotus'.

Siga o link

A morte de Jeff Baena que deixou Hollywood em choque

Jeff Baena, realizador e guionista foi encontrado morto em casa a 3 de janeiro de 2025. Segundo o TMZ, a polícia e serviços de emergência foram chamados a uma residência, na zona de Los Angeles, para investigar uma morte. Baena foi encontrado por um assistente e, segundo as autoridades, terá tirado a própria vida.

Num comunicado emitido nessa altura, a atriz e a família do realizador referiram-se a este fatídico acontecimento como "uma tragédia inimaginável", pedindo "privacidade durante este período".

Leia mais: "Tragédia". Aubrey Plaza quebra silêncio após morte do marido Jeff Baena

Pouco tempo depois da morte de Jeff soube-se que este e Aubrey já não estavam juntos há quatro meses. De recordar que Aubrey Plaza e Jeff Baena começaram a namorar em 2011 e casaram 10 anos depois.