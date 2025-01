Aubrey Plaza falou pela primeira vez desde que o marido, Jeff Baena, faleceu aos 47 anos, no dia 3 de janeiro. A atriz emitiu uma declaração juntamente com a família do diretor, que inclui a mãe, Barbara Stern, o padrasto, Roger Stern, o pai, Scott Baena, e a madrasta Michele Baena.

"Esta é uma tragédia inimaginável", podia ler-se na declaração obtida pelo E! News no dia 6 de janeiro. "Estamos profundamente gratos a todos os que nos ofereceram apoio. Por favor, respeitem a nossa privacidade durante este período".

De acordo com os registos médicos legistas de Los Angeles, o realizador cometeu suicídio no dia 3 de janeiro.

Estava previsto que Plaza apresentasse um Globo de Ouro no dia 5 de janeiro; no entanto, a atriz não apareceu após a tragédia. Os seus colegas prestaram homenagem durante a galar, tendo o vencedor do Globo de Ouro de 'Melhor Diretor', Brady Corbet, encerrado o seu discurso ao dizer: "Esta noite, o meu coração está com Aubrey Plaza e com a família de Jeff".

De recordar que Aubrey Plaza e Jeff Baena começaram a namorar em 2011 e casaram 10 anos depois.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia Também: Morreu Jeff Baena, realizador e marido de Aubrey Plaza. Tinha 47 anos