Morreu Jeff Baena, marido da atriz Aubrey Plaza, aos 47 anos. O realizador e guionista foi encontrado morto em casa, na sexta-feira, 3 de janeiro.

De acordo com o TMZ, a polícia e serviços de emergência foram chamados a uma residência, na zona de Los Angeles, para investigar uma morte. Baena terá sido encontrado por um assistente e, segundo as autoridades, terá tirado a própria vida.

O artista é conhecido por ter realizado os filmes 'Life After Beth' e 'The Little Hours'.

Jeff Baena e a atriz Aubrey Plaza, das séries 'Parks and Recreation' e 'White Lotus', estavam juntos desde 2011 e casaram em 2021.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.