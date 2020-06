Acabados de cozer a vapor, os cuscos chamam-se «carola», e são comida de refeições rápidas e frugais, como o pequeno-almoço ou o lanche, simples ou acompanhados com açúcar e mel. Ainda quentes, costumavam ser a tentação da criançada, que tentava sempre surripiar um pouco, para satisfação da sua gulodice.

Quando secos, os cuscos transmontanos cozinham-se de forma semelhante ao arroz e associados aos produtos locais, como os enchidos ou os cogumelos silvestres. Também se preparam cuscos doces, cozidos em leite e enfeitados com canela, numa receita idêntica à do arroz-doce sem ovos.

Versáteis na adaptação aos produtos e ao receituário da região e de sabor inimitável, os cuscos sobreviveram em Trás-os-Montes durante séculos. Hoje são, para muitos, surpresas que descobrem nas feiras e nos mercados locais ou nas mesas hospitaleiras dos transmontanos. Produto antigo mas inteiramente atual, os cuscos avivam memórias para uma história a refazer, para uma atividade tradicional a renovar.

Fica, aqui, a receita tal como ainda hoje é praticada em Trás-os-Montes, mais concretamente no concelho de Vinhais. Uma confeção aqui explicada por Maria de Lurdes Diegues, habitante de vinhais.



Ingredientes:

5 kg de farinha de trigo barbela «tipo 65»

Água morna q.b.

Sal grosso q.b.

Acessórios:

Uma cuscuzeira, um pote de ferro, uma «criva» (peneira com fundo de fios de arame), um «crivo» (peneira com fundo de metal perfurado), um pano de linho e um lençol.

Confeção:

Coloca-se a farinha na masseira do pão e espalha-se.

Ao lado, tem-se um recipiente com água morna bem temperada de sal e, com a ajuda de uma vassourinha de fibras vegetais (erva da linhaça ou, popularmente, “mata-pulga”), começa a salpicar-se a farinha. Nesta fase, chamada “molhar os cuscos”, deve ter-se o cuidado de não exagerar na quantidade de água, pois se a farinha empapar torna-se impossível fazer os cuscos. Salpica-se três ou quatro vezes e gira-se a farinha com ambas as mãos, em gestos suaves, sem a calcar. Repete-se esta operação de “torcer os cuscos” até toda a farinha apresentar um aspeto granulado.

Passam-se os cuscos por uma “criva”, girando-a energicamente, sempre para o mesmo lado. No final, ajuda-se com uma das mãos. Os grãos demasiado finos voltam a molhar-se e a “torcer-se”.

Depois deixam-se repousar durante um quarto de hora e repete-se a operação de “torcer”. Volta a peneirar-se, agora num “crivo”, procedendo como na passagem pela “criva”. Os grãos tornam-se mais homogéneos.

Espalham-se os cuscos sobre um pano limpo e sem odores e põem-se a secar (cerca de duas horas se for colocado ao sol e uma noite se ficar dentro de casa).

Quando secos, submetem-se a uma pré-cozedura a vapor. Para começar, coloca-se um pote de ferro ao lume com água e introduz-se a cuscuzeira, um recipiente de lata em forma de balde com o fundo perfurado (atenção: a água não deve tocar no fundo da cuscuzeira). Faz-se uma massa com farinha e água e, com a ajuda de uma espátula, aplica-se na junção entre o pote e a cuscuzeira, para evitar a perda de calor. Quando a água começar a ferver, introduzem-se os cuscos envolvidos num pano de linho limpo e cobrem-se com um prato de esmalte (se a cuscuzeira ficar muito cheia, os cuscos não cozem bem, pelo que é preferível dividi-los em várias porções e cozer uma de cada vez).

Deixam-se os cuscos ao vapor durante cerca de um quarto de hora – sabe-se que a cozedura está terminada quando começa a sair vapor pela cuscuzeira.

Retira-se o pano e voltam a colocar-se os cuscos na masseira. Nesta fase, os cuscos chamam-se “carola” e já podem comer-se, ao natural ou polvilhados com açúcar ou mel e canela.

Se quiserem secar-se, devem ser “torcidos” de novo, para se separarem todos os grãos. Depois voltam a dispor-se sobre um lençol, até estarem bem secos, pois de contrário ganham bolor.

Tradicionalmente guardavam-se em saquinhos de pano, que se armazenavam em locais secos. Hoje há quem prefira os sacos de plástico e a arca frigorífica.

Na altura de se cozinharem, usam-se como o arroz ou a massa. Para se prepararem cuscos com cogumelos ou enchidos, faz-se primeiro um refogado com cebola e o ingrediente escolhido, junta-se água, tempera-se com uma pitada de sal e quando começar a ferver deitam-se os cuscos, que cozem durante uns minutos.