Georgina Rodríguez é um caso de sucesso. A influenciadora digital e modelo, que se tornou conhecida devido ao seu namoro com Cristiano Ronaldo, continua a aumentar o seu património e a fazer cada vez mais investimentos.

Conforme revelou o jornal El Español, Georgina lançou um negócio exclusivo de arrendamento de espaços denominado Bellhatria, com o qual pretende entrar no mercado do imobiliário de luxo em Espanha.

Anteriormente, Gio (como carinhosamente é tratada) já tinha referido que o seu objetivo era "oferecer móveis excecionais e um atendimento personalizado a clientes exigentes".

Mas afinal, de onde vieram as casas que Georgina está a arrendar?

Conforme a revista Vanitatis conseguiu apurar, os três imóveis foram comprados num curto espaço de tempo, não estando registados em nome de Georgina, mas sim de uma empresa portuguesa criada em 2023, precisamente para esse fim.

Inicialmente, dá conta a mesma publicação, Georgina chegou a pensar em registar a empresa em Espanha, contudo, acabou por mudar de ideias uma vez que ela e o craque português estabeleceram em Portugal a sua residência fiscal.

A compra dos imóveis surpreendeu e mostrou o quão empenhada Georgina está neste negócio.

As casas já compradas por Georgina Rodríguez

Uma das mansões foi comprada em junho do ano passado e situa-se em La Finca, um empreendimento de luxo. Tem 1000 metros quadrados e localiza-se num terreno de 3000 metros quadrados. A agência de Georgina apresenta a casa como uma "joia arquitetónica", com sete quatros, piscina interior e exterior e muitas comodidades.

Outra das casas, que na verdade é um apartamento, situa-se no famoso empreendimento Pozuelo de Alarcón. A propriedade tem três quartos e 148 metros quadrados. Para além disso conta com dois lugares de estacionamentos, adquiridos à parte, para aumentar o conforto dos inquilinos

Por fim, outro dos investimentos foi um apartamento de 170 metros quadrados no Paseo General Martínez Campos. A casa tem três quartos e garagem, tendo sido adquirida em julho de 2023.

Fontes do ramo imobiliário revelaram também à publicação que "Georgina está a comprar tudo".

Bellhatria já tem conta nas redes sociais. Ainda esta quinta-feira, dia 17 de julho, foram partilhadas imagens de uma das casas, nas quais se afirma que "todos os pormenores contam".

Um império que cresce a cada dia

Desde que conheceu Cristiano Ronaldo, em 2016, que Georgina tem mostrado o seu lado mais empreendedor. Com uma comunidade de 67 milhões de seguidores do Instagram, esta promove várias marcas.

Para além disso tem um contrato assinado pela Netflix, através da qual produziu a sua série 'Soy Georgina' na qual mostra os bastidores do seu dia a dia.