Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão neste momento em Portugal, uma vez que o futebolista veio para jogar pela Seleção para a Liga das Nações.

Depois de uma vitória contra a Dinamarca, o casal foi celebrar com um jantar romântico esta segunda-feira, 24 de março.

Georgina Rodríguez partilhou uma história no seu Instagram, na qual se mostra com o companheiro num restaurante ao pé do mar.

"Que vista", escreveu a empresária, adicionando uns emojis de corações vermelhos.

Ora veja a partilha abaixo.

© Instagram / Georgina Rodríguez

