Georgina Rodríguez deu uma novidade aos seguidores da sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 10 de outubro. A companheira de Cristiano Ronaldo revelou que tinha comprado uma casa, partilhando uma fotografia já dentro da propriedade que intitulou como "ativo".

O tema foi comentado no programa 'V+Fama' com Adriano Silva Martins, apresentador do formato, a notar que a casa não foi para Georgina, mas para a "mãe ou a irmã".

Foi ainda destacado que Gio, como carinhosamente é tratada, terá feito as pazes com a irmã, Ivana, de quem estaria afastada.

