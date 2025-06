A cumplicidade entre Keanu Reeves e a namorada Alexandra Grant não passa despercebida nos eventos em que o casal está presente, como aconteceu na terça-feira, dia 3 de junho.

O ator não faltou à antestreia do seu novo filme, 'Do Mundo de John Wick: Ballerina', que decorreu em Hollywood, na Califórnia. E contou com o apoio da companheira.

O casal posou junto para várias fotografias, que pode ver na galeria.

No que ao look diz respeito, Keanu Reeves escolheu o clássico fato, que completou com uma camisa branca e uma gravata azul com detalhes em preto e branco. Já Alexandra Grant optou por um vestido vermelho.

De recordar que 'Do Mundo de John Wick: Ballerina', de John Wick, tem Ana de Armas como protagonista.

Leia Também: Julianne Moore ao lado do filho em antestreia de filme