O dia de quarta-feira, 16 de julho, foi particularmente especial para Sara Prata e João Leitão. A atriz e o noivo completaram ontem sete anos de namoro.

Como forma de assinalar a data, o casal resolveu voltar ao local onde a história de amor que os une começou e foram brindados com um dia cheio de felizes coincidências.

"Eu e o João hoje fazemos sete anos de namoro e é tão engraçado como tudo está a bater igualzinho como há sete ano. Acabámos de sair agora do podcast de um amigo nosso, do Miguel, e foi o Miguel que nos apresentou há sete anos e que nos obrigou a irmos jantar. Um jantar arranjinho", contou a atriz, de 40 anos.

"À mesma hora que acabou o podcast, foi a hora que nos juntámos há sete anos. E hoje vamos jantar ao restaurante onde foi esse [primeiro] jantar, para celebrarmos os nossos sete anos", fez ainda saber Sara Prata.

"E ainda mais perfeito é estar a dar o Sporting - porque o João na altura deixou de ver o Sporting dele para ir ao jantar e agora despachámo-nos mais cedo, estamos a fazer tempo para ir para o restaurante, e está a dar também o Sporting - um jogo amigável, tal e qual como há sete anos", contou num vídeo através do qual mostra o companheiro a assistir através do telemóvel ao jogo do seu clube de futebol do coração.

"Há sete anos dispensou o Sporting, hoje estou aqui eu a levar com um [jogo] amigável do Sporting, que é muito importante ouvir", brincou ainda.

Já no restaurante onde tiveram o primeiro encontro e onde ontem voltaram a jantar, Sara Prata mostrou uma fotografia especial. "A mesa onde a nossa história começou", pode ler-se na legenda da imagem.

"Voltámos à rua onde tudo começou! E tínhamos de registar, porque estes sete anos lado a lado merecem ser celebrados como se tivessem acabado de começar. Amo ele", escreveu Sara Prata num conjunto de apaixonadas imagens captadas nesta data especial.

A atriz da TVI e João Leitão, recorde-se, são pais de uma menina. Amélia nasceu a 20 de julho de 2020, unindo ainda mais o casal. A menina está a poucos dias de completar cinco anos.

Sara Prata e João Leitão ficaram noivos em 2023

Sara Prata foi pedida em casamento durante uma viagem romântica às Maldivas, em julho de 2023.

"Sonhei muito com este dia que queria proporcionar ao João, como prova de que eu quero ficar ao lado dele até sermos velhinhos, mas fui igualmente surpreendida com o pedido de casamento. Ali estava. Tudo perfeito para ambos dizermos um ao outro que é para sempre", disse na altura Sara Prata.

Ao mostrar as fotografias do momento em que disse 'sim', a atriz realçou ainda: "Um dos momentos mais bonitos da nossa vida. 'Até velhinhos'".