Connie Francis, cantora pop e atriz, conhecida pelos sucessos 'Lipstick on Your Collar' e 'Who’s Sorry Now?', morreu na manhã desta quinta-feira, dia 17 de julho. A notícia foi confirmada pelo agente e amigo, Ron Roberts. Connie tinha 87 anos.

"É com uma dor no coração e uma enorme tristeza que vos informo da morte da minha querida amiga, Connie Francis", escreveu Roberts na sua página de Facebook.

"Sei que a Connie iria aprovar que os fãs fossem dos primeiros a saber da notícia", completou.

Os últimos dias de Connie Francis

Segundo o que uma amiga de Connie Francis revelou à revista People, a artista estava "sorridente" nos últimos dias de vida, sabendo que "deixaria este mundo como uma grande estrela".

Recentemente, esta tornou-se uma estrela do TikTok ao fazer a dobragem da música popularizada na rede social: 'Pretty Little Baby'.

@connie_francis_official First time I’ve lip-synched to this 63 year old recording of mine! Pretty Little Baby - Connie Francis

Em declarações à mesma publicação, Roberts revelou que a morte, "infelizmente", já era esperada, uma vez que a artista queixava-se de uma dor que os médicos "não conseguiam localizar". Suspeitava-se que esta tinha problemas na zona das ancas, que se prolongavam há bastante tempo.

Na sua página de Facebook, a cantora revelou a 2 de julho que "tinha voltado ao hospital", notando que se encontrava a fazer diversos exames de maneira a perceber a origem da "dor extrema" que sentia.

Dois dias depois garantiu que se "estava a sentir muito melhor após uma noite bem dormida".

Roberts e Francis conheceram-se em 1962, quando a performer lhe deu uma entrevista. "Desde esse momento que nos tornamos amigos para a vida", realçou.

Este notou que a cantora permaneceu positiva até ao final. "Absolutamente... Passaram dois meses com altos e baixos", realçou, revelando que a performer lhe chegou a confidenciar que se sentia mal - ao contrário do que disse aos fãs.

À revista People, Roberts disse que Connie era uma "lutadora" e que conseguiu sair do hospital dias antes da sua morte. Contudo, desde então, a sua saúde começou a "deteriorar-se" e ficou "inconsciente".

"Ela morreu em paz", completou.

Para trás, Francis deixou um enorme grupo de fãs. Com o sucesso 'Vacation' esta chegou a conquistar o 15.º lugar do top da Billboard, em setembro de 1962.

Numa entrevista que deu à revista People, Roberts disse que nenhuma artista feminina vendeu mais discos que Connie Francis nos anos 1960.