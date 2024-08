Morreu o cantor e compositor Maurice Williams, da banda Maurice Williams & The Zodiacs, mais conhecido pelo tema 'Stay' de 1960. Tinha 86 anos.

De acordo com a People, o músico partiu no dia 6 de agosto e, segundo o que o ex-membro da banda Zodiacs, Ron Henderson partilhou com o The New York Times, morreu num hospital.

De destacar que o tema 'Stay', que conta apenas com 1 minutos e 32 segundos, foi a música número um mais curta a chegar ao topo da Billboard e foi regravada várias vezes por artistas como The Hollies, The Four Seasons, Jackson Browne e Cyndi Lauper. A canção também é conhecida por pertencer ao filme de sucesso 'Dirty Dancing', de 1987.

Siga o link

Leia Também: "O querido Fraga decidiu ir espalhar magia mais além. Obrigado por tudo"