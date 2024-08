"O Fraga. O nosso querido Fraga decidiu ir espalhar magia mais além. Que Homem. Que amigo. Que pai. Que filho. Que encenador. Que artista". Foi com estas palavras que Gonçalo Diniz começou a publicação que fez na sua página de Instagram, onde lamenta a partida do encenador e professor de teatro Jorge Fraga, que morreu na noite de domingo para segunda-feira no Algarve, aos 71 anos, vítima de problemas cardíacos.

"Querido mestre, obrigado por tudo que fizeste e como fizeste. Graças a ti pude entrar nos palcos portugueses pela primeira vez. Jamais esquecerei o dia que fui convidado para fazer parte do grupo que viria a apresentar a grande peça o Viriato", partilhou o ator.

"2003, chego ao Trindade onde estavam 30 atores a ensaiar e ele chega perto de mim e diz: 'Olha Gonçalo, está aqui o texto e se gostares o papel é teu'. Perguntei qual papel seria. Ele com aquele olhar matreiro e sedutor diz a piscar o olho: 'O Viriato, claro'", recordou.

"Sem palavras. Quando viajámos ao Brasil combinámos que nos encontraríamos noutras vida... assim será. Já te apanho, meu lindão. Vai com tudo. Só morre quem esquece", escreveu, por fim, Gonçalo Diniz.