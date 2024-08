Mónica Vale de Gato recorreu ao Instagram para denunciar maus-tratos num hotel para animais.

O patudo da comediante ficou ferido e a mesma, emocionada, contou tudo numa publicação que fez na rede social.

"Dia 13 de agosto deixei os meus cães no Dog Inn Hotel em Almada. Procurei no Google por um hotel nas proximidades e vi este que tinha 4.6 estrelas no Google e infelizmente confiei", começou por contar.

"Dia 19 de agosto ligam-me momentos antes de os ir buscar. Informam-me que o Tob está 'assado' na zona do arnês porque só agora o tinham tirado. Isto porque lhes tinha pedido para darem banho aos cães antes da saída. Não tivesse eu pedido, tinha o Tob a caminho de casa todo ferido e ainda de arnês.Informaram-me que tinham aplicado pomada e para ele não usar o arnês nos próximos dias. Quando chego ao hotel e vejo o estado do Tob nem quis acreditar. Desatei a chorar e pediram-me desculpa pelo sucedido", relatou, mostrando imagens do cão ferido.

"Nunca eu pensei que cuidadores de animais não soubessem que é para retirar um arnês?!?!? Tiraram só o da Nutella. Ainda por cima dias de imenso calor e o Tob estes dias todos com aquilo colado ao corpo", acrescentou.

"Vou para sempre me sentir culpada por os ter deixado ali. Devia ter seguido mais o meu instinto e menos as reviews do Google", continuou, escrevendo de coração partido com o que aconteceu.

"Entretanto já temos veterinário marcado para hoje para cuidar do nosso pequenote. Nota: O hotel tem tentado ligar para mim novamente mas não quero atender. Recebi também um email a lamentar a situação. Mas não há nada num pedido de desculpas que devolva o bem estar ao Tob", disse ainda na mesma publicação.

Após a partilha da humorista, os seguidores rapidamente deixaram palavras de carinho e apoio, incentivando também a fazer queixa. Além disso, houve ainda quem contasse que também teve uma experiência negativa.

