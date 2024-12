A cantora Blaya assumiu, num vídeo, que vai ter um Natal diferente.

A artista perdeu este ano os dois cães que viviam consigo: em março foi o patudo Abraão que morreu e, em novembro, foi a cadela Brownie que partiu.

Devido a estas perdas, a artista partilhou no Tik Tok a reflexão que fez devido a esta altura do ano.

"Estava aqui a pensar no Natal e lembrei-me que, depois de 15 anos, vou passar o Natal sem animais. [...] Todos os anos eu pegava sempre nos meus dois cães e íamos para Ferreira do Alentejo, que é onde os meus pais moram. Entretanto, passo de ter dois cães este ano para ter zero", revelou Blaya visivelmente emocionada.

Mais à frente, a cantora admite a possibilidade de adotar outro cão, "talvez um coelho, talvez um gato", revelando que acha positivo "os filhos crescerem com animais".