Ana de Armas deu nas vistas ao marcar presença na antestreia de 'From The World Of John Wick: Ballerina', filme do qual é protagonista.

O evento decorreu em Berlim, na Alemanha, na segunda-feira, dia 26 de maio, e a atriz 'arrasou' no que ao look diz respeito.

Ana de Armas escolheu para a ocasião um vestido comprido, decotado, justo e de veludo em tons de preto.

Durante o evento, a atriz teve uma pequena ajuda com o cabelo, como pode ver nas imagens da galeria, e também não faltou uma pausa para falar com os fãs.

