Ana de Armas deu nas vistas esta terça-feira, dia 27 de maio, devido ao look que escolheu usar. A promover o novo filme, a atriz foi vista com um conjunto preto que a fez 'arrasar' na chegada a Paris.

Trata-se de uma minissaia de cintura alta que combinou com uma blusa de manga comprida e um casaco comprido.

O look ficou completo com joias douradas, collants pretos e botas até ao joelho. As imagens foram divulgadas pela imprensa internacional, mas também não tardaram a chegar às redes sociais. Veja abaixo.

De recordar que Ana de Armas começou a semana a promover o novo filme, 'From The World Of John Wick: Ballerina', do qual é protagonista ao interpretar Eve Macarro, na Alemanha.

Leia Também: Ana de Armas deslumbra em antestreia de filme na Alemanha