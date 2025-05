A promover o seu novo filme, 'From The World Of John Wick: Ballerina', Ana de Armas esteve no Le Grand Rex, em Paris, França, na quarta-feira.

Depois de ter deslumbrado na antestreia do filme na Alemanha, a atriz, de 37 anos, voltou a dar nas vistas, mas desta vez na capital francesa.

Para a ocasião, e como pode ver nas imagens da galeria, Ana de Armas elegeu um vestido com um top sem alças preto e uma longa saia branca com vários detalhes.

