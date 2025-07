A Fusion Interior Design, conhecida pelos seus projetos de arquitetura e decoração de interiores personalizados, acaba de regressar em força ao contacto direto com o público. A empresa portuguesa vai inaugurar uma nova loja em Cascais, a 17 de julho, num espaço com 100 metros quadrados, pensado tanto para os consumidores mais exigentes como para o desenvolvimento de projetos feitos à medida.

“A decisão de voltar a abrir uma loja em Cascais surge em resposta ao crescente dinamismo do setor imobiliário na região e à necessidade de acompanhar mais de perto as expectativas e exigências dos nossos clientes. Além de reforçar a proximidade, quisemos também dar aos nossos clientes a oportunidade de terem acesso direto aos nossos produtos e adquirirem algumas das peças que vêem nos nossos projetos, mantendo a oferta de soluções à medida, que combinem funcionalidade, estética e personalidade”, afirma Teresa Lopes Ferreira, responsável pela nova loja, que integra a Fusion desde 2015.

Na nova morada — Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 1353, em Cascais — os visitantes vão poder encontrar uma verdadeira montra de mobiliário, iluminação, cerâmicas decorativas, almofadas, abat-jours, tapetes, tecidos e papéis de parede. A oferta inclui marcas internacionais como Elitis, Pierre Frey, James Malone, bem como marcas nacionais, com especial destaque para os tecidos Barbara Osório, e várias peças exclusivas com assinatura Fusion.

Fusion Interior Design inaugura nova loja em Cascais com aposta no design português créditos: Divulgação

A aposta no design português é clara e ocupa uma área destacada da loja. Entre os produtos nacionais disponíveis, estão as mantas tradicionais Menizes, os revestimentos Pladec, os tapetes da reconhecida Ferreira de Sá, e os mais artesanais da Sugo by Susana Godinho, feitos a partir de desperdícios de lã, algodão e cortiça.

Também é possível encontrar peças desenvolvidas exclusivamente para projetos da marca, como o candeeiro Book, criado para o Hotel Dream Guincho, as prateleiras Fantasma desenhadas para a Joaquim Chaves Saúde, ou o candeeiro Ouriço do Hotel M’ar Puro. Todas estas peças são da autoria das designers Maria Ana Noronha e Teresa Matos Correia, fundadoras da Fusion Interior Design em 2007.

“Valorizamos o talento nacional, trabalhando com artistas, artesãos e fornecedores portugueses, contribuindo assim para a promoção do que é feito em Portugal. Muitos dos nossos móveis são desenhados por nós, sempre com foco num design personalizado, que procura destacar a identidade única de cada pessoa e de cada espaço”, sublinha Maria Ana Noronha, cofundadora da marca.

A Fusion é reconhecida pelos seus projetos para casas particulares, espaços públicos, empresas e hotéis, como o Hotel Dream Guincho, em Cascais, o Vincci Bomjardim, no Porto, ou o Hotel M’ar Puro, na Ericeira. A filosofia da marca recusa modas efémeras e defende uma fusão equilibrada entre o clássico e o contemporâneo, privilegiando ambientes ecléticos, marcados pela cor e uma forte componente de identidade visual.

Além da vertente de loja, a Fusion mantém a sua abordagem de projeto chave na mão, com serviços que vão do layout inicial à escolha de texturas e revestimentos, entrega de materiais e montagem final. Ideal para quem não tem tempo, paciência ou jeito para decorar, mas quer um espaço pensado ao detalhe.