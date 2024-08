A Fusion Interior Design, empresa portuguesa que desenvolve projetos de arquitetura e decoração de interiores, acaba de abrir a primeira loja pop-up, em Tavira, no Algarve, que estará em funcionamento até ao final de outubro.

A nova concept store pop-up tem 42 metros quadrados e pretende oferecer projetos de arquitetura e decoração de interiores personalizados, numa região que, nos últimos anos, viu o mercado imobiliário crescer de forma significativa, atraindo investidores estrangeiros ou mesmo nacionais, quer seja para casas de ferias ou habitação permanente. Teresa Lopes Ferreira, que em 2015 se juntou à Fusion, é quem irá liderar esta primeira expansão da marca além-Cascais.

Na pop-up de Tavira, os clientes vão encontrar mobiliário, candeeiros, cerâmicas decorativas, almofadas, abat-jours, tapetes, tecidos e papéis de parede. O espaço conta com produtos de marcas internacionais como a Elitis, Pierre Frey, James Malone e de algumas marcas nacionais com especial destaque para os tecidos Barbara Osório, e ainda algumas peças com a assinatura Fusion.

A Fusion Interior Design aposta, desde sempre, no design e nos artistas portugueses, pelo que é de destacar a presença de alguns deles no novo espaço: a parceria com a Icon Shop, que deu a possibilidade de dar a conhecer peças de autor como as cerâmicas do atelier SAL ou da ceramista Susy Byla, peças decorativas em madeira do artista Rival, os quadros da artista Bárbara Assis Pacheco, mas também algumas outras parcerias com artistas têxteis, como a Diana Cunha com as suas peças em macramé , ou a Susana Godinho da Sugo com os seus tapetes feitos com desperdícios de lã, algodão e cortiça, ou a escultora Joana Durão.

Sediada no LACS Cascais, a Fusion foi fundada em 2007 pelas designers Maria Ana Noronhae Teresa Matos Correia, e é onde se desenvolvem projetos para casas particulares, espaços públicos e empresariais, ou hotéis como o Hotel Dream Guincho, em Cascais, ou o Vincci Bomjardim, no mercado do Bulhão no Porto, apostando na fusão de estilos e na recusa em seguir tendências padronizadas, em projetos que aliam o clássico ao contemporâneo, resultando em ambientes trendy e ecléticos, marcados pela presença da cor.

O atelier desenvolve projetos integrados, numa aposta chave na mão, desde o estudo de layout inicial, passando pela proposta criativa, escolha de texturas e revestimentos, orçamento, entrega do material e montagem final do espaço. E, para quem tem dificuldade em visualizar espaços e materiais, conjugar cores e padrões ou simplesmente não tem tempo para desenvolver o projeto, propõe soluções à medida e compatíveis com o orçamento disponível.

Também o showroom em Cascais reflete a mistura de estilos, tendências e peças à medida que caracterizam os projetos da Fusion Interior Design. E, num local que conjuga o charme da tradição com as tendências do momento, o cliente pode encontrar um vasto leque de marcas conceituadas, desde tecidos a papel de parede, passando por tapetes e iluminação, assim como um conjunto de serviços de apoio ao cliente capazes de satisfazer todas as suas necessidades.

"Este reforço de posicionamento, com a abertura em Tavira, traduz os bons resultados conseguidos nos últimos anos, e aparece como uma forma de apresentar o conceito da marca, na qual apostamos nos artistas, artesãos e fornecedores portugueses, contribuindo para a promoção do que é nacional, desenhamos muito do nosso mobiliário e apostamos num design mais personalizado com projetos que realçam a singularidade das pessoas e dos espaços", explica a co-fundadora da Fusion Interior Design, Maria Ana Noronha.