O Vibra Caffé + Concept Store é um projeto-piloto de Miguel Domingos Garcia, Diretor Criativo, manager de artistas, produtor e agente cultural, que pretende, de acordo com o próprio, “criar um local de celebração da arte e das culturas da lusofonia, servindo como ponto de convergência para histórias que se entrelaçam num ambiente de criação e partilha”.

O projeto impulsiona, promove e apoia diretamente artistas lusófonos. Os músicos podem gravar os seus projetos no Vibra Studio Experience, uma aposta da editora Vibra Music, de Miguel Domingos Garcia. O estúdio de música é de acesso gratuito, mediante marcação. Além do estúdio gratuito, mensalmente, são selecionados músicos para compor as playlists do espaço, “sendo que, a cada café vendido no Vibra Caffé, 0,30€ são diretamente doados a um dos músicos, representando um apoio financeiro direto”, informa a equipa daquele espaço.

Na Concept Store, que ocupa as antigas cubas dos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca, expõem-se peças dos artistas plásticos Amadeo Carvalho, Blac Dwelle, Robert Panda, Rueffa, ou Telmo Pereira. Sob o espaço, um mural de Amadeo Carvalho, natural de Cabo Verde, representa figuras emblemáticas da música portuguesa, desde Amália Rodrigues a Dino d’Santiago.

Novo espaço no 8 Marvila é mais que um café: arte, moda, gastronomia e um estúdio de música créditos: Divulgação

A Concept Store não é apenas uma galeria de arte: em parceria com a Taschen e Moleskine, vendem-se livros de arte e design, acessórios e cadernos. Em exclusivo, a Concept Store é o único vendedor em Portugal da Filling Pieces, marca de roupa neerlandesa reconhecida pelo calçado entre o streetwear e a alta-costura. A loja ainda apresenta a marca de design Ther, e as joias contemporâneas Erelisbon, projeto que nasceu da necessidade de uma marca jóias sustentável e sem género. Por fim, ainda encontramos aa marca própria LX-XXX, de peças de moda e mobiliário.

A gastronomia é outra arte central ao projeto: uma carta inspirada na cultura lusófona, do chef José Maria Lino, apresenta especialidades como o Brás de cogumelos e alho-francês, Cachupa, o Carpaccio de bacalhau, Pica-pau, ou as Chamuças caseiras. Às sextas e sábados, o serviço de refeições é estendido até às 2h00 da manhã, e o The Pub serve cocktails inspirados nas tradições dos países de língua portuguesa.

O Vibra Caffé + Concept Store está aberto quinta e domingo, das 12h00 às 00h00, e sexta a sábado, das 12h00 às 2h00. Nas quintas-feiras estão garantidos os concertos de fado e morna, a partir de Janeiro, e algumas sextas-feiras, as Live Sessions Experience, que apresentam artistas emergentes e consagrados.