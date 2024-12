As noites de “Fado no Convento” prometem atuações no interior do histórico Convento das Bernardas, refúgio permanente do restaurante No Convento (Travessa do Convento das Bernardas, n.º 12). Um espaço que, nos meses de inverno, veste uma outra pele dedicada à canção urbana de Lisboa.

Em jeito de homenagem ao Fado como símbolo da cidade, o “Fado no Convento” apresenta uma programação diversificada, com atuações de terça a domingo em sessão dupla (20h30 e 21h30), acompanhadas por uma ementa que funde o terroir tradicional português e a cozinha francesa. A refeição está a cargo do chef João de Oliveira. A experiência que junta música e história conta com mais de 100 velas acesas.

A programação inclui nomes distintos, e também inesperados, do Fado lisboeta, nomeadamente a fadista Ana Paula Martins, acompanhada pelo mestre da guitarra portuguesa, Custódio Castelo; Luís Carlos e Acácio Barbosa mostram um lado mais inovador e disruptivo do Fado; o músico Rui Tanoeiro acompanha Ana Paula Martins na guitarra portuguesa. Já o fadista Carmo Vieira atua na companhia do músico Luís Roquette. Por seu turno, a cantora brasileira Nani Medeiros atua com o guitarrista João Pita.

Joana de Souza Dias, Music Director do Reia Collective, é a responsável pela curadoria da programação das noites de Fado.

