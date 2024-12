Num ano importante, a Porto. apresenta a exposição imersiva “Porto. e as marcas da cidade”, nos Paços do Concelho, que explora os sentidos de todos os que a visitam e mostra como uma identidade cultural tão distinta pode ser compreendida através do paladar, visão, tato, olfato e audição.

Cada sentido terá um espaço dedicado e o Pastel do Porto, representação do paladar, estará exposto, enquanto os visitantes podem compreender melhor o processo da sua produção e a envolvência com a cidade através de um vídeo.

O Vinho do Porto, com o seu sabor e perfume inigualáveis, foi o ponto de partida para a nova criação da Arcádia, ao qual se juntaram alguns dos ingredientes mais apreciados da pastelaria: a massa filo crocante e o recheio de ovos moles. Esta homenagem ao sabor da cidade do Porto foi possível através de uma colaboração entre a chef Sofia Santos da Cunha, que lidera a pastelaria da marca centenária e a consultoria do chef Francisco Gomes.

“Foi com enorme orgulho e entusiasmo que recebemos o desafio da Câmara do Porto para criar um elemento distintivo que ligasse a cidade a um doce. O resultado é um tributo à Invicta, num pastel que reflete os seus sabores e a sua essência”, refere o diretor-geral do Grupo Arcádia, Francisco Bastos.

Como surgiu a ideia do Pastel do Porto? O chef Francisco Gomes responde: “um pastel com um toque inesperado. Uma ousada tentativa de combinar a sofisticação da alta perfumaria francesa com a simplicidade de um pastel. Talvez este pastel estivesse a fazer parte de um encontro romântico, ajudando a criar a atmosfera perfeita para conquistar corações. Um toque de lavanda? Não. Optámos antes pelo aroma subtil e inconfundível do Vinho do Porto. Afinal, até um pastel merece o seu momento de luxo – um gesto que o transforma numa experiência memorável, uma recordação de que o requinte está nos detalhes. Porque, no fundo, quem disse que só nós podemos ter um ‘cheirinho de riqueza’?”

O Pastel do Porto encontra-se disponível nas lojas Arcádia de norte a sul do país. A exposição “Porto. e as marcas da cidade” pode ser visitada até 3 de janeiro de 2025 nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Porto.