Desenvolvido pelo chef Nuno Gonçalves, o novo menu aposta em ingredientes locais. Das entradas aos pratos principais, passando por sobremesas, a carta de inverno do Restaurante TN convida à descoberta dos produtos açorianos e nacionais.

“A grande diferença desta carta para a anterior é essencialmente a sazonalidade do produto. Esta mudança é muito importante para nós, uma vez que nos permite utilizar os produtos que nos chegam no seu melhor, sendo também uma forma mais sustentável de trabalhar a carta. Sabor e sustentabilidade são o nosso foco. Procuramos ainda nesta carta oferecer mais comida de conforto, típica nestes meses de outono e inverno”, refere o chef Nuno Gonçalves.

Na Carta de inverno do Restaurante TN podemos encontrar abóboras, beterrabas e cenouras locais, bem como toda uma panóplia de vegetais de raiz, brássicas e cogumelos próprios da época. “Utilizamos ainda produtos como a banana dos Açores, o ananás e os diversos citrinos que a região nos proporciona, como é o caso do limão galego. A utilização destes produtos valoriza a nossa carta pela utilização do produto local no seu melhor estado, garantindo o seu melhor a quem nos visita”, acrescenta o chef.

A nova carta do Restaurante TN aposta na sustentabilidade dos produtos açorianos créditos: Divulgação

O objetivo é oferecer uma experiência gastronómica moderna europeia, elevando o produto regional e nacional com técnicas de cozinha clássica e moderna. “Damos forte ênfase ao ‘farm to table’ e também a produtos colhidos no nosso parque como é o caso dos boletos e de algumas ervas comestíveis encontradas naturalmente no rico ecossistema que o Parque Terra Nostra nos proporciona”, conclui o chef.

Restaurante Terra Nostra Rua Padre José Jacinto Botelho, n.º 5, Furnas, São Miguel Contactos: tel. 296 549 090

Para além do Cozido das Furnas e dos Filetes de abrótea, clássicos fixos da carta do Restaurante Terra Nostra, o destaque do novo menu vai para o Risoto de boletos do parque, bem como para o Wellington de pato acompanhado de feijoada cozinhada nas caldeiras. Entre as sobremesas disponíveis, o protagonismo vai para o Soufflé de banana dos Açores com gelado de passas e aguardente do Pico.