No decorrer da iniciativa “Pratos com História”, os participantes terão a oportunidade de revisitar, de segunda a sexta-feira, o receituário nacional, da feijoada à sopa da pedra. No restaurante Colinas de Lisboa a última semana de novembro (até ao dia 29), conta com a Sopa da Pedra.

Entretanto, o mês de dezembro apresentará à mesa a Feijoada de Tamboril e Camarão (2 a 6), a Feijoada de Leitão (9 a 13), a Feijoada de Chocos e Mexilhão (16 a 20) e, para terminar o ano, será servida a Feijoada de Coelho (23 a 27, exceto no dia 25).

As reservas podem fazer-se através do telefone 218 425 006 ou do e-mail mla@meliaportugal.com