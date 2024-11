Unir gastronomia, enologia e jazz é a proposta da Herdade da Barrosinha, localizada a dois quilómetros de Alcácer do Sal. O “Wine & Jazz Weekends” é uma iniciativa para usufruir durante os meses de novembro e dezembro, nomeadamente nos fins de semana de 15, 22 e 29 de novembro e nos de 6 e 13 de dezembro.

O programa inclui provas de vinhos da Barrosinha acompanhadas pela enóloga residente, Sara Carapinha, jantar no restaurante do hotel e um concerto de jazz, no sábado. No domingo, é vez de saborear um excelente cozido à portuguesa na ‘Taberna’.

O “Wine & Jazz Weekends” pode ser reservado pelo valor de 326€ com estadia e pequeno-almoço, prova de vinhos, jantar, concerto e almoço de domingo incluídos para duas pessoas e pelo valor de 249€ para um quarto single.

O concerto de Jazz ao vivo estará também disponível para visitantes que não estejam hospedados no hotel.

Após a chegada à Barrosinha, na sexta-feira, o programa prossegue no sábado, às 17h00, com prova de vinhos na Adega. Às 19h00, decorre o jantar no restaurante do hotel, acompanhado de um concerto de jazz. No domingo, às 12h30, o convite inclui a degustação de um Cozido à Portuguesa na Taberna.

As reservas podem fazer-se pelo e-mail geral@herdadedabarrosinha.pt ou telefone 265 619 140.