De acordo com Ana Coutinho, responsável pelo Enoturismo da Adega, “A região vive agora a sua época mais bonita e inspiradora”. Este ano, destacam-se eventos especiais que capturam a essência da produção e celebram o Vinho de Talha, com momentos de degustação, convívio e homenagem à cultura alentejana.

A 9 de novembro, às 16h30, a histórica Taberna dos Arcos, em Vila de Frades, será palco da abertura da Talha 1656 – uma das mais antigas da região. Desta talha, provém o vinho de talha tinto, Vila de Frades 1656, lançado no ano passado. Os presentes terão a oportunidade de provar este néctar diretamente da talha.

A ocasião será enriquecida com o cante alentejano do Grupo Coral da Adega de Vidigueira, Cuba e Alvito. Para uma celebração completa dos sabores e tradições da região, estará disponível um menu de petiscos e vinho de talha à discrição.

Mais tarde, a 14 de novembro, entre as 10h00 e as 17h00, a Adega de Vidigueira abre as suas portas para celebrar o Dia Mundial do Enoturismo, comemorado oficialmente a 10 de novembro. Neste Open Day, os visitantes terão a oportunidade de explorar o espaço de enoturismo gratuitamente e de degustar diretamente das talhas o vinho novo.

A 30 de novembro, a Taberna dos Arcos reserva uma noite especial com música ao vivo, interpretada por Sofia Pires, fadista e Diogo Rosa dos Oh Laurinda, uma mistura de música tradicional alentejana e fado. Neste dia será servido um menu de jantar especial e a lotação é limitada a 30 pessoas, mediante marcação prévia.

Em dezembro, a 7 e 8, decorre a 26.ª edição da Vitifrades, uma celebração anual que homenageia o vinho de talha. Nestes dias a Taberna dos Arcos, em Vila de Frades terá um horário alargado, das 11h00 às 00h00 e estarão disponíveis pratos e petiscos tradicionais à carta.

Durante todo o mês, estará ainda disponível na o Programa de Abertura de Talhas para grupos até cem pessoas. É possível completar o programa com a atuação do Grupo Coral da Adega.

Informações adicionais, reservas ou esclarecimentos, disponíveis no site da Adega, nos telefones 933 000 737/284 437 240 ou através do e-mail casadastalhas@adegavidigueira.pt