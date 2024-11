Diariamente, e em sistema de rotatividade, as provas realizadas na Rota (R. Cinco de Outubro n.º 88, Évora) incluirão exclusivamente vinhos produzidos através do método ancestral de fermentação em talhas de barro, uma técnica utilizada desde os tempos romanos e que se distingue pelo processo natural, em que o vinho fermenta em ânforas de barro.

Nos próximos meses, a iniciativa inclui a participação de diferentes produtores, a saber: Abegoaria Wines; Talha de Frades; Adega Cananó; Adega Coop. Vidigueira, Cuba e Alvito; Espaço Rural; Esporão; Adega Cartuxa; Gerações da Talha; Herdade dos Outeiros Altos; Hillvalley Limited; PL Wines; Adega das Flores e Adega Marel.

Recorde-se que a vinificação em talha foi introduzida no Alentejo há mais de dois mil anos pelas mãos dos romanos, e até hoje mantém-se a tradição viva e respeitada, tornando-se num símbolo da cultura e do ADN da região. São grandes talhas de barro que acolhem as uvas e permitem a fermentação espontânea e genuína do mosto. Esta interação confere ao Vinho de Talha uma identidade particular, com uma personalidade que resulta de uma fusão harmoniosa entre as características da terra e o legado cultural da produção artesanal.

As reservas podem fazer-se pelo e-mail reservas.provas@vinhosdoalentejo.pt ou através dos contactos telefónicos 266 746 498/266 746 609. A prova tem um custo por participante de 5€.