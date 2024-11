Dos néctares a concurso, foram premiados cinco vinhos, os três primeiros lugares e duas Menções Honrosas. “As imagens vencedoras proporcionam uma relação emocional com o consumidor, refletem identidade e qualidade, com legibilidade aliadas à criatividade e a um design apelativo, ajudando a destacar o vinho num mercado competitivo”, afirma Maria Helena Duarte, diretora da revista “Paixão Pelo Vinho”.

O grande vencedor do Paixão Pelo Vinho Design Awards 2024 foi o vinho Titan of Douro Fragmentado Blend III branco, uma Edição Limitada de 1333 garrafas, de Luís Leocádio, com criatividade de Rita Rivotti. Este DOC Douro, nasce de vinhas centenárias e é um blend das colheitas de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. A imagem foi inspirada na natureza que reflete o Douro e a região de Távora, granito e altitude, e a história contada em “fragmentos” de diversas colheitas e multicamadas. Luís Leocádio, produtor e enólogo, destaca que se trata de “um vinho cheio de personalidade, aliás, várias personalidades, tal como acontece no filme ‘Fragmentado’ onde Kevin (James McAvoy) possui 23 personalidades distintas” que vai mostrando ao longo do desenrolar da história.

O segundo prémio coube ao Curvos Pét Nat branco, um Pétillant Naturel, espumante branco, produzido pelo método ancestral pela Quinta de Curvos Sociedade Agrícola. Este vinho fermenta naturalmente em garrafa sem adição de leveduras ou açúcares extras, criando uma efervescência natural e delicada, pela sua frescura e versatilidade é uma escolha descontraída, muito apreciada por quem procura vinhos naturais e com uma abordagem mais rústica e autêntica. O design e criatividade são assinados pela M&A Creative Agency.

O terceiro prémio foi para o vinho colaborativo entre Portugal e Itália: Douscana MMXX foi produzido pelas empresas Duplo PR, do Douro, e a Tamburini Wines, da Toscana. Esta edição especial resulta do trabalho das enólogas Filipa Pizarro e Emanuela Tamburini, com as castas Touriga Nacional e Sangiovese, “onde a estrutura e complexidade da primeira complementa a frescura e delicadeza da segunda”, destacam. A imagem foi desenvolvida pela Think Bold Studio, e ilustra a unificação entre os dois terroirs, a génese das regiões e o latim que unifica a história e cultura de ambos países, refletidos no desenho original a lápis de Hugo Marques.

Para além destes, foram entregues duas Menções Honrosas. O Quinta Vale do Ruivo Vinhas Velhas, tinto 2019, DOC Beira Interior, produzido em Pinhel por José Madeira Afonso - Casas Altas. A imagem é de autoria de Pedro Seiça, que representa em esquiço os arames da vinha naturalmente habitada pelo Rubi, o pássaro que dá nome à Quinta e ao vinho. Por fim, o Ilha do Pico Arinto dos Açores Garrafeira Edição Comemorativa 75 Anos, DO Pico, um branco de 2020, da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, fundada em 1949: “Este vinho foi elaborado a partir de uvas criteriosamente selecionadas de vinhas centenárias da Criação Velha, exclusivamente da casta Arinto dos Açores, foi engarrafado em Julho de 2021 seguindo-se o estágio em garrafa durante quase 3 anos”, partilha o produtor. A criatividade é assinada pela Rita Rivotti e foi inspirada nos verdelhos antigos da Ilha do Pico, produzidos na Cooperativa, onde o amarelo era a cor dominante.