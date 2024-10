Nas suas várias intervenções públicas, Conceição Calhau, professora catedrática de Bioquímica da NOVA Medical School, tem vindo a detalhar o que entende por alimentação saudável. Aproxima-a de um regime alimentar mais próximo da origem, da dieta mediterrânica e prefere chamar-lhe “alimentação adequada”. Também aborda com frequência o “desassossego” de perceber a desinformação que circula a propósito do tema.

Estas, entre outras abordagens, levam a especialista em alimentação ao Hotel Sines Sea View, a 10 de novembro, numa sessão pública de apresentação do seu mais recente livro Deixemo-nos de Tretas – A Ilusão da Comida Saudável. Às 12h00, o momento será de conversa com a autora, a que se seguirá, às 13h45, o almoço com os chefs David Proença (chef residente da unidade hoteleira), Ricardo Bastos Pereira, Daniel Costa, Rodrigo Jorge e Ana Macedo.

Cada um dos chefs irá criar diferentes pratos com recurso a ingredientes frescos e de origem local. A ementa funda-se no conceito de alimentação equilibrada, a enaltecer os produtos do território, nomeadamente do concelho de Sines.

“Este evento inspira-se na rica costa de Sines, refletindo a sua estreita ligação ao mar e ao potencial nutricional da região. Elementos como o ómega-3, obtido através do consumo de peixe, destacam a importância de promover uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, especialmente considerando a forte tradição piscatória de Sines. O iodo, abundante nas águas costeiras, reforça a relevância da zona marítima para a saúde humana, enquanto a exposição ao sol, fundamental para a produção de vitamina D, é outro benefício natural da região. Juntos, esses componentes formam o mote deste evento, celebrando o equilíbrio entre a natureza e a saúde, promovendo o bem-estar e valorizando o potencial único da costa de Sines”, destaca a equipa do Hotel Sines Sea View.

O evento terá início no lobby do hotel, onde também será distribuído um exemplar do livro para as primeiras 100 pessoas inscritas. O valor de inscrição é de 60€, com lugares limitados. As reservas para o evento podem fazer-se através do telefone 269 038 980 ou pelo e-mail pedrosantos@sinesseaview.com

O Hotel Sea View Sines localiza-se na Rua da Nau São Miguel.