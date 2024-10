O Concurso Queijos de Portugal é uma iniciativa cujo principal objetivo passa por “impulsionar a produção nacional e dar visibilidade aos melhores queijos produzidos em Portugal”, informa a Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios (ANIL), promotora do evento.

Este ano foram a competição cerca de 200 queijos, oriundos de todo o território nacional, desde o queijo fresco ao queijo curado, do requeijão aos queijos com culturas de superfície, do flamengo ao Ilha, entre outros (lista completa dos vencedores no final do artigo). A competição contou com um júri composto por especialistas, “garantindo uma avaliação rigorosa, o que reforça a credibilidade e a importância do mesmo”, destaca a ANIL.

“A dinamização contínua deste certame permite o reconhecimento por parte dos consumidores, impulsionando o mercado e apoiando de forma inequívoca a produção nacional. É uma forma de reforçar a sustentabilidade das diferentes regiões, de criar e manter emprego e de preservar práticas e saberes, além de manter vivas as regiões produtivas”, afirma Maria Cândida Marramaque, diretora-geral da ANIL.

“A fileira do queijo tem evoluído de forma consistente, com uma aposta clara em produtos diferenciados e inovadores, oferecendo uma variedade de sabores e texturas que vão ao encontro das preferências e gostos dos consumidores. O queijo está cada vez mais integrado nos hábitos alimentares dos portugueses. É reconhecido como um alimento nutritivo, é uma excelente fonte de proteína e um alimento muito versátil, indispensável como snack, como ingrediente ou à mesa. Faz definitivamente parte da alimentação dos portugueses”, considerou a diretora-geral no site da ANIL.

Os queijos vencedores do concurso são os seguintes:

Queijo fresco (vaca): Paiva (meio gordo) - Lacticínios do Paiva

Queijo fresco (cabra): Lactinovo – João Ferreira Rodrigues

Queijo fresco (ovelha): Queijos Tété – Tété Produtos Lácteos

Queijo fresco (mistura): Flôr da Serra – Queijaria Prado da Sicó

Queijo Fresco (atabafado): Guilherme – Queijaria Guilherme Unipessoal

Requeijão (vaca): Requeijão original – Queijos Santiago

Requeijão (ovelha): Vale do Côa – Lacticôa

Requeijão (cabra): LactoSabores – LactoSabores

Requeijão (mistura): A Queijeira do Rabaçal – A Queijeira do Rabaçal

Flamengo: Valformoso (barra) – INSULAC - Produtos Lácteos Açoreanos

Vaca (cura normal): Queijo do Campo (dois meses) – Frederik Johannis Ampt

Vaca (cura prolongada): Milhafre dos Açores – Queijo da Ilha Graciosa/ Pronicol

Ilha: Beira – Uniqueijo/ União Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge

Ovelha (amanteigado): Queijaria Flor da Beira (seleção) – Queijaria Flor da Beira

Ovelha (cura normal): Vale do Côa – Lacticôa

Ovelha (cura prolongada): Serramonte - Queijos Santiago

Cabra (cura normal): Quinta do Olival - Queijos Santiago

Cabra (cura prolongada): Conde de Vinhó (bio) – Queijaria da Caramuja

Mistura (cura normal): Castellum - Queijaria Prado da Sicó

Mistura (cura prolongada): Três Igrejas – Queijos Santiago

Para barrar: Valformoso (ervas e alho) – Produtos Lácteos Açoreanos

Queijo com culturas de superfície: Ilha dos Mistérios – Cooperativa Leite de Montanha

Novos sabores frescos: Queijaria Sapata (almece de ovelha) - Sapata e Filha

Novos sabores: Paladares Paroquiais (com salmão fumado) – Engenho dos Paladares