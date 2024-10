A XXII Mostra Gastronómica e Feira de Produtos de Outono vai encher o Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar com a gastronomia tradicional, numa celebração dos sabores típicos do concelho de Vila Pouca de Aguiar, nomeadamente o Cabrito, a Castanhas e os Cogumelos. O evento, de 1 a 3 de novembro, conta com a participação de vários restaurantes aderentes e uma agenda rica em atividades culturais e gastronómicas.

A Mostra Gastronómica e a Feira de Produtos de Outono convidam todos os amantes da boa mesa para explorar os sabores que caracterizam a região. De receitas ancestrais a interpretações contemporâneas de pratos tradicionais, o evento oferece uma verdadeira viagem pelos produtos endógenos e as tradições gastronómicas de Trás-os-Montes.

Este ano, o destaque vai para o “Workshop de Culinária para Famílias”, a realizar-se no dia 2 de novembro, às 15h30, liderado pelo chef Marco Gomes, natural de Alfândega da Fé.

Além do workshop, a Mostra oferece uma programação diversificada que inclui ateliers infantis sobre cogumelos e castanhas em arte; animações culturais com grupos de cantares locais; exposições temáticas na Biblioteca Municipal; almoços e jantares nos restaurantes aderentes com menus especiais de cabrito, castanhas e cogumelos e a venda de produtos de outono durante toda a feira.