Desde entradas e pratos principais até sobremesas, os visitantes poderão experimentar criações que os restaurantes aderentes formularam, como o Queijo de Cabra com Beterraba Assada, Vinagrete de Aguardente DOC Lourinhã e Uvas, o Borrego com Aguardente DOC Lourinhã e Alecrim, e a sobremesa Nuvens com Creme de Ovos e Crocância de Aguardente DOC Lourinhã.

Os cocktails exclusivos também marcarão presença nesta edição, com propostas como o DOC Ginger, o Aguardente DOC Lourinhã Punch, o DOC Passion, o DOC Sour, o DOC Special e o Aguardente Sour, criados por alguns dos restaurantes aderentes.

Além da experiência gastronómica, a Quinzena contará com atividades paralelas que enriquecem o evento, como uma Noite de Fados e uma Noite de Francesinha com Aguardente DOC Lourinhã.

O maior destaque vai para o Aguardente DOC fest Lourinhã, que decorre de 15 a 17 de novembro. O evento é dedicado à promoção da Aguardente DOC Lourinhã e de outros destilados, e inclui diversas atividades como provas, showcookings e música ao vivo, lançamentos de novos produtos, experiências gastronómicas e apresentações de cocktails. Faz também parte do festival o Seminário Internacional "Aguardentes, Territórios e Sustentabilidade", que reúne especialistas e produtores para debater a produção sustentável e inovação no setor, destacando-se como uma oportunidade única para conhecer melhor este prestigiado produto.O Seminário decorre na Associação Musical e Artística Lourinhanense (AMAL) e tem entrada livre, mas é necessário fazer a inscrição aqui.

"Esta edição da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã é especial, pois além de celebrar o que de melhor se faz na nossa região, integra pela primeira vez um Seminário Internacional e o Aguardente DOC fest Lourinhã. Estes eventos permitem-nos não só reforçar os laços com a comunidade, mas também mostrar ao mundo o valor da nossa aguardente, através de discussões sobre sustentabilidade e inovação, assim como experiências culturais e gastronómicas", afirma João Serra, Vereador da Câmara Municipal da Lourinhã.

A 13.ª edição da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã contará com a participação de 19 restaurantes: 100 Pratus (Praia da Areia Branca), Alta Restaurante (Praia da Areia Branca), Avenida Café Cervejaria (Lourinhã), Barraca (Praia da Areia Branca), Barracão do Petisco (Marquiteira), Chico Neto (Praia de Porto Dinheiro), Erva Daninha (Lourinhã), Novo Parque (Fonte Lima), O Passarinho (Moita dos Ferreiros), Paraíso do Foz (Alto Foz), Pizza & Companhia (Praia de Porto Dinheiro), Pizzaria da Praia (Praia da Areia Branca), Pop’s Steak House (Praia da Areia Branca), Solmar & Terrace (Praia da Areia Branca), Tapas & Lambarices (Lourinhã), Terra à Terra (Lourinhã), Vestigium (Reguengo Pequeno), Yukimura Sushi Bar (Lourinhã) e West 23 by Chakall (Estrada da Peralta).

A Região Demarcada de Aguardente Vínica de Qualidade com Denominação de Origem Controlada “Lourinhã” comemora 32 anos em 2024 (foi criada a 7 de março de 1992) e é composta por cinco municípios (Lourinhã, Bombarral, Óbidos, Peniche e Torres Vedras). A Região, única em Portugal para a produção exclusiva de aguardentes vínicas, é uma das três regiões demarcadas da Europa.

Organizado pela Câmara Municipal da Lourinhã, o evento conta com a colaboração dos produtores locais, como a Adega Cooperativa da Lourinhã e a Quinta do Rol, e com o apoio da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa.