Lembra-se da Crookie que, no início do ano, viralizou nas redes socais por juntar a massa do croissant tradicional com a famosa cookie dough? Ao que parece esta invenção ganhou um irmão mais novo que este ano se veste a rigor para celebrar o Halloween.

Chama-se Brookie e, à semelhança da sua antecessora, também se destaca por conseguir reunir duas texturas distintas. A textura fofa e húmida do brownie alia-se à massa de cookie com pepitas de chocolate numa criação que vai adoçar a boca dos mais gulosos.

De forma a assinalar aquela que é a época festiva mais assutadora do ano, o Grupo Celeste apostou na criação deste doce numa versão assustadora. Decorados com abóboras, fantasmas e morcegos comestíveis, os brookies temáticos vão ser a adição perfeita a qualquer mesa de Halloween ou uma boa opção para presentear todos aqueles que lhe tocarem à porta a pedir os tradicionais "doçuras ou travessuras”.

A edição limitada dos brookies (PVP: 4,50€) vai estar disponível em caixas de duas unidades e à venda a partir do dia 30 de outubro em todas as lojas do Grupo Celeste localizadas a Norte do país.