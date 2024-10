Na noite de 31 de outubro para 1 novembro, o dress code exige uma fantasia que se inspire no lado das trevas ou, no mínimo, uma maquilhagem mais sombria ou assustadora.

O Halloween ou, em português, "A noite das Bruxas" celebra-se atualmente em diferentes partes do mundo, mas nem sempre foi assim. Muitos acreditam que esta festa teve origem nas ilhas britânicas, a partir do festival de origem celta Samhain onde os pagãos honravam os seus deuses e recordavam os seus mortos, porém, não é certo.

O importante é que há cada vez mais lugares a tornar o Halloween parte das suas tradições, como é o caso de Portugal. E embora neste dia domine o preto e o laranja (devido às abóboras) e existam partidas, cada país tem as particularidades na hora de celebrar.

Partilhamos algumas das tradições mais curiosas e surpreendentes, segundo a Yespaca, plataforma intermediária no aluguer de autocaravanas e campervans na Europa:

Portugal

Embora as tradições não sejam tão enraizadas quanto em outros países, como os Estados Unidos, existem algumas tradições associadas ao Halloween. As crianças vão de porta em porta pedir doces, e organizam-se algumas festas de Halloween em casa, onde os convidados vestem fantasias assustadoras.

Já o "Dia de Todos os Santos" é comemorado há vários anos e, em algumas regiões do país, sobretudo fora das grandes cidades, o Pão por Deus continua a ser um costume muito português. Dita a tradição que, no dia 1 de novembro, as crianças saem à rua em pequenos grupos cantarolando versos para pedir o Pão por Deus de porta em porta. Atualmente, os donos das casas oferecem bolinhos, romãs, frutos secos e doces.

Estados Unidos

Esta é uma das festas mais aguardadas nos Estados Unidos (EUA) e é a única altura do ano em que ser um fantasma, lobisomem ou vampiro não só é permitido, como é encorajado. As festas de máscaras, as lanternas iluminadas, e as doçuras ou travessuras tornaram-se sinónimo de Halloween, mas nem sempre foi assim.

Durante muitos anos o "Dia das Bruxas" era dedicado a enganar ou pregar partidas a pessoas desprevenidas. Na década de 1930, as brincadeiras transformaram-se em vandalismo, resultando em milhões de dólares de prejuízos nas principais cidades dos EUA.

Depois de muitas cidades quase proibirem completamente o feriado, decidiu-se adotar a tradição canadiana popular de oferecer doces às crianças. A ideia ganhou popularidade nos anos 30 e 40, resultando no atual ritual de Halloween das crianças tocarem às campainhas e gritar “Doçura ou travessura” na esperança de receber doces.

México

O "Dia de Los Muertos", celebrado de 31 de outubro a 2 de novembro, é um evento cultural de grande significado para os mexicanos que acreditam que os seus entes queridos, já falecidos, voltam para visitá-los.

Segundo esta tradição, que surge da mistura entre os rituais mesoamericanos, religião católica e cultura espanhola, as almas dos que já morreram regressam a este mundo para se reunirem com as suas famílias e celebrar.

Os mexicanos, para os receberem, criam altares ou oferendas em casas, cemitérios e locais públicos, decorados com fotografias dos falecidos, velas, flores, comida, bebida e objetos pessoais, criando, assim, um espaço de homenagem.

Irlanda

Na Irlanda, onde a origem do Halloween é atribuída ao antigo festival celta de Samhain, as tradições são muito semelhantes às dos EUA, com festas, fogueiras e jogos. Um costume é comer o "barmbrack", um pão de frutas que pode conter objetos simbólicos, como um anel (que prevê um casamento em breve).

Há também muitas atividades que se podem realizar nesta época ao visitar o país, tais como a visita ao Historic Gaol de Wicklow, uma prisão histórica que atualmente foi transformada num museu e onde, durante o Halloween, se realizam passeios noturnos onde os visitantes podem sentir a atmosfera de uma prisão irlandesa do séc. XVIII; o Bunratty Castle & Folk Park, localizado na cidade de Limerick, celebra o festival de Samhain; ou o Belfast Monster Mash and Fireworks Display, o maior evento de Halloween na Iralnda do Norte.

Japão

No Japão, o Halloween tornou-se popular nos últimos anos, especialmente nas grandes cidades. Acredita-se que o Halloween se tornou famoso entre os locais devido ao Tokyo Disneyland, que organizou o seu primeiro evento de Halloween em 2000 e, todos os anos, se tem tornado cada vez maior, e à Universal Studios Japan, em Osaka, que se seguiu com as suas próprias celebrações.

De resto, os disfarces e as festas desempenham um papel importante, mas o Halloween é mais celebrado entre os adultos que gostam de se mascarar e festejar do que propriamente pelas crianças.

Espanha

Em Espanha, especialmente na região da Catalunha, o Halloween, na noite de 31 de outubro, é seguido pela celebração do "Día de Todos los Santos" no dia 1 de novembro, quando as famílias visitam os túmulos de seus entes queridos e deixam flores.

Muitos catalães celebram a "La Castanyada", uma festa tradicional, profundamente enraizada, onde se comem castanhas - castanyes em catalão -, panellets - pequenas bolas de pasta de amêndoa cobertas de pinhões -, batata-doce e outros produtos outonais. Os panellets podem ser confecionados em casa ou comprados nas pastelarias e padarias de Barcelona, servidos com vinho doce de sobremesa. Por altura desta celebração, os vendedores especializados saem à rua para vender as suas castanhas quentes acabadas de assar. A Castanyada (Festa da Castanha) e o Dia de Todos os Santos indicam o fim do verão e a chegada do tempo frio.

All Hallows' Eve

O nome "Halloween" é a junção de "All Hallows' Eve", que significa justamente "véspera do dia de todos os santos". Cada país comemora esta data de uma forma diferente, conforme as suas crenças e tradições. Mas uma coisa é certa: as celebrações de Halloween ao redor do mundo refletem uma mistura de tradições antigas e influências modernas, adaptadas para a cultura local de cada país.