Carolina Patrocínio celebrou o Halloween, por cá o Dia das Bruxas, com tudo a que tinha direito.

A apresentadora da SIC decorou a sua casa a rigor para o feriado, cumprindo as tradições - com origem nos Estados Unidos - neste caso o 'Trick or Treat' ('Doçura ou travessura'), no qual as crianças batem à porta dos vizinhos e pedem guloseimas.

Na sua página de Instagram, Mariana Patrocínio, irmã da apresentadora, partilhou imagens da festa, onde sustos não faltaram.

Ora veja:

