Diz-se que na noite de 31 de outubro as bruxas andam à solta, mas na José Maria da Fonseca as portas da Casa-Museu José Maria da Fonseca e da Adega José de Sousa abrem-se para um programa de enoturismo dedicado a miúdos e graúdos. O programa que pretende celebrar o Halloween e inclui uma visita guiada noturna e uma prova de vinhos e sumos.

Halloween na Adega Adega José de Sousa (Reguengos de Monsaraz) Casa Museu José Maria da Fonseca (Azeitão) 31 de Outubro Horário: 19h às 20h30 Preço por adulto: 18 euros Preço por criança (3 a 17 anos): 10 euros Preço Família (2 adultos + 2 crianças): 50 euros O preço da entrada inclui visita guiada à adega, prova de 3 vinhos (adultos) e sumos (crianças). Mínimo 10 pax / Máximo 25 pax Sujeito a disponibilidade e com reserva antecipada no mínimo de 72 horas. Reservas: Adega José de Sousa - josedesousa@jmfonseca.pt | | +351 918 269 569 Casa Museu José Maria da Fonseca - enoturismo@jmfonseca.pt | +351 212 198 940

Na Casa-Museu José Maria da Fonseca, em Azeitão, construída no séc. XIX, os visitantes podem conhecer melhor a história da empresa familiar, e quem sabe conhecer os fantasmas dos antepassados que geriam esta adega. As adegas antigas prometem ser um dos pontos altos desta visita - a Adega da Mata e a Adega dos Teares Novos, onde estagia, entre outros, o vinho Periquita, e a Adega dos Teares Velhos, onde repousam os mais antigos Moscatéis de Setúbal, alguns dos quais autênticas relíquias com mais de 100 anos.

Na Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, a visita guiada inclui dois espaços diferentes para a produção de vinhos, aliando tradição e inovação: a Adega dos Potes e a Adega Moderna. Com a maior coleção de ânforas de barro, que soma mais de 114, a Adega José de Sousa mantém um método de fermentação ancestral, iniciado há mais de 2000 anos pelos romanos. Para além da adega tradicional, abaixo do nível do solo, com as ânforas e dois lagares para a pisa, os visitantes terão oportunidade também de visitar a adega moderna, com 44 tanques de inox e toda a tecnologia indispensável para a vinificação de tintos e brancos.

No final da visita, chega a hora de escolher “doce ou travessura”, onde tanto os adultos como as crianças serão brindados com um “doce”. Cada adulto inscrito receberá uma garrafa de moscatel Alambre e cada criança inscrita ganhará um pequeno saco de guloseimas.